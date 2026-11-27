Москва27 нояВести.Военнослужащие 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки российских войск "Центр" получили государственные награды за участие в освобождении города Доброполье в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает Минобороны РФ.
Церемония награждения состоялась в День морской пехоты, 27 ноября.
Командир 61-й гвардейской бригады полковник Александр Балюра вручил отличившимся бойцам ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость" II степени.
В ведомстве отметили, что военнослужащие были удостоены наград за мужество, отвагу и профессионализм при выполнении боевых задач.
После церемонии Балюра поблагодарил морпехов за службу и пожелал здоровья им и их близким.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Доброполья 16 октября.