Российская армия провела грамотную операцию по охвату Доброполья в ДНР Эксперт Кнутов отметил искусно проведенную операцию ВС РФ по охвату Доброполья

Москва24 сен Вести.Российская армия грамотно провела операцию по окружению города Доброполье в Донецкой Народной Республике. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, в создании добропольского котла принимали участие различные виды и рода войск: авиация, артиллерия, штурмовики и операторы БПЛА.

Мы выстроили операцию очень грамотно. Мы вначале отработали артиллерией с авиацией, затем пошли штурмовики, и штурмовики работают при поддержке дронов. И работа велась в том числе и по логистике, и по складам, и по непосредственно пунктам управления, на которых находятся украинские дроноводы. То есть мы нейтрализовали возможные противодействия со стороны противника рассказал Кнутов

Добропольское направление является одним из ключевых для освобождения Донбасса и имеет принципиальное значение для наступательных операций ВС РФ.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения продолжают уничтожение ВСУ в районе освобожденного села Доброполья и наступают в направлении поселка Александровка.