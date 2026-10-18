Москва18 октВести.Военнослужащие 5-й гвардейской бригады имени А. Захарченко в интервью ИС "Вести" рассказали об успешном взаимодействии с подразделениями центра беспилотных технологий "Рубикон".
Подразделение "Рубикона" было переброшено к Доброполью в Донецкой Народной Республике (ДНР) и внесло свой вклад в освобождение населенного пункта, прикрывая бойцов 5-й бригады.
Пехотное подразделение заметило цель, мы вылетаем вместе с "Рубиконом". То есть, взаимодействие - это передача координат, совместное поражение целирассказал командир роты беспилотных систем бригады с позывным Лавр
Штурмовики подчеркивают, что с такой поддержкой с воздуха идти даже по открытой местности спокойнее.
Например, я иду по открытой местности, за мной наблюдает наше подразделение, наблюдает "Рубикон". Уже становится спокойнее, знаешь, что они подскажут, где-то прикроют. Если появится противник, уничтожат егоподелился боец с позывным Лаки
Совместная работа подразделений приводит к позитивной динамике продвижения войск, отмечают в "Рубиконе".
С момента работы с 5-й отдельной мотострелковой бригадой прослеживается довольно позитивная динамика в плане занятия населенных пунктов, продвижения наших подразделенийсказал начальник группы боевого управления отряда с позывным Серый
16 октября стало известно, что Доброполье перешло под контроль ВС РФ. Доброполье – крупный населенный пункт в ДНР с развитой дорожной инфраструктурой. С 2014 года город использовался ВСУ для обеспечения войск на передовой.