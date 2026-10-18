Боец ВС РФ Лаки: когда идешь в штурм под прикрытием "Рубикона", спокойнее

Военнослужащие 5-й бригады рассказали об успешном взаимодействии с "Рубиконом" Боец ВС РФ Лаки: когда идешь в штурм под прикрытием "Рубикона", спокойнее

Москва18 окт Вести.Военнослужащие 5-й гвардейской бригады имени А. Захарченко в интервью ИС "Вести" рассказали об успешном взаимодействии с подразделениями центра беспилотных технологий "Рубикон".

Подразделение "Рубикона" было переброшено к Доброполью в Донецкой Народной Республике (ДНР) и внесло свой вклад в освобождение населенного пункта, прикрывая бойцов 5-й бригады.

Пехотное подразделение заметило цель, мы вылетаем вместе с "Рубиконом". То есть, взаимодействие - это передача координат, совместное поражение цели рассказал командир роты беспилотных систем бригады с позывным Лавр

Штурмовики подчеркивают, что с такой поддержкой с воздуха идти даже по открытой местности спокойнее.

Например, я иду по открытой местности, за мной наблюдает наше подразделение, наблюдает "Рубикон". Уже становится спокойнее, знаешь, что они подскажут, где-то прикроют. Если появится противник, уничтожат его поделился боец с позывным Лаки

Совместная работа подразделений приводит к позитивной динамике продвижения войск, отмечают в "Рубиконе".

С момента работы с 5-й отдельной мотострелковой бригадой прослеживается довольно позитивная динамика в плане занятия населенных пунктов, продвижения наших подразделений сказал начальник группы боевого управления отряда с позывным Серый

16 октября стало известно, что Доброполье перешло под контроль ВС РФ. Доброполье – крупный населенный пункт в ДНР с развитой дорожной инфраструктурой. С 2014 года город использовался ВСУ для обеспечения войск на передовой.