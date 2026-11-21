Боец рассказал об операции по освобождению заложников в Мали

Боец Африканского корпуса рассказал об освобождении заложников в Мали Боец рассказал об операции по освобождению заложников в Мали

Москва21 ноя Вести.Боец спецназа Африканского корпуса министерства обороны России рассказал RT об операции по освобождению заложников в Мали.

Он обратил внимание, что ранее в Африке не проводили такие успешные операции по освобождению заложников, как это сделали бойцы Африканского корпуса совместно с вооруженными силами Мали.

Боевики постоянно меняли свое местонахождение... Аналогичная операция проводилась в Могадишо вооруженными силами США, но потерпела крах сказал он

Боец добавил, что уникальность операции также заключается в том, что военные были вынуждены высаживаться в 300 километрах от ближайшего аэродрома.

21 ноября стало известно, что Африканский корпус МО РФ совместно с малийским спецназом освободил 24 военных ВС Мали, попавших в плен к террористам, связанным с "Аль-Каидой" (признана террористической организацией и запрещена в РФ).