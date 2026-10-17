Власти Сербии намерены развивать сотрудничество с Россией в IT-сфере

Власти Сербии заинтересованы в российском опыте в IT Власти Сербии намерены развивать сотрудничество с Россией в IT-сфере

Москва17 окт Вести.Сербия заинтересована в углублении сотрудничества с Россией в цифровой сфере и намерена использовать опыт российских специалистов, заявил ТАСС государственный секретарь министерства информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович.

Матович отметил, что министерство, глава ведомства Борис Братина и он лично уделяют особое внимание развитию сотрудничества между Сербией и Россией в цифровой сфере.

Белград заинтересован в российском опыте в области цифровой безопасности, защиты данных и развития отечественных IT-решений. Мы также намерены расширять обмен технологиями и кадрами, в том числе за счет совместных образовательных программ и сотрудничества между IT-сообществами двух стран сказал Матович

Он добавил, что представители министерства участвовали в профильных цифровых конференциях в Москве, Нижнем Новгороде и Казани. В конце октября сербская делегация планирует вновь посетить Казань.

Также по словам собеседника агентства, у Сербии также была рабочая группа с российскими компаниями.

Ранее сообщалось, что Сербия будет настаивать на развитии робототехники совместно с Россией.