Россия одобрила проект сотрудничества с Сербией в космосе Правительство России одобрило соглашение с Сербией о сотрудничестве в космосе

Москва7 сен Вести.Проект соглашения между Россией и Сербией о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях одобрило российское правительство. Распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина об этом опубликовано на официальном портале правовой информации.

Сотрудничество с Белградом в космической сфере предусматривает кооперацию в области пилотируемых космических полетов, исследований космического пространства, дистанционного зондирования Земли, космической метеорологии, а также совместное использование спутниковых систем и проведение космических медицинских исследований.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" согласованный с МИДом России, Минюстом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Сербии о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях отмечается в постановлении российского правительства

Соглашение между РФ и Сербией на 22 страницах прилагается к распоряжению главы российского кабинета министров. Оно предполагает создание и развитие условий для связанной с запусками и использованием космических аппаратов деятельности, а также развитие совместных научных проектов, содействие в обмене технологиями, знаниями и материальными ресурсами в космической сфере. Соглашение регулирует все правовые вопросы и аспекты такого сотрудничества между Москвой и Белградом.

Правительство поручило Роскосмосу вместе с МИД России провести переговоры с сербской стороной для достижения соглашения и подписания итоговых документов. Соглашение с Сербией о сотрудничестве в области мирного космоса рассчитано на 10 лет. Оно будет затем автоматически продлеваться каждые пять лет, если Сербия и Россия не выразят желание прекратить его действие.

5 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации космонавту-испытателю Алексею Зубрицкому.