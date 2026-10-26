Мирошник заявил о провале украинского сценария вокруг Алешек Мирошник: сценарий Украины вокруг Алешек столкнулся с реальностью

Москва26 окт Вести.Украинский сценарий по ситуации в населенном пункте Алешки Херсонской области провалился, заявил ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Украина изначально запускала трек, связанный с Алешками, исключительно для того, чтобы создать модель современного голодомора и навязать ее России. А потом попытаться усилиями ряда международных организаций вывезти несколько жителей Алешек на территорию Украины и устроить из этого показательное шоу объяснил он

Однако этим планам не суждено было сбыться, поскольку общественности было представлено, в каком положении на самом деле сейчас находятся жители Алешек.

Сейчас украинский сценарий ломается, и многие люди получили открытый канал коммуникации, в том числе, канал на верхний круг в США. То есть все нарративы, которые сейчас в таком истерическом тоне излагает Зеленский, наталкиваются на реальность заметил Родион Мирошник

Уже больше двух лет войска киевского режима систематически наносят удары по дорогам и подъездным путям к Алешкам — в ход идет как артиллерия, так и беспилотники, уничтожающие любой автотранспорт.

Из-за действий украинских боевиков в городе сложилась тяжелая гуманитарная обстановка. На минувшей неделе Белый дом объявил, что Москва и Киев договорились о временном прекращении огня в Алешках для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации жителей.