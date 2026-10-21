NYT: Уиткофф и Кушнер упрекнули Зеленского за критику в адрес Трампа

Переговорщики США отчитали Зеленского за критику в адрес Трампа, пишут СМИ NYT: Уиткофф и Кушнер упрекнули Зеленского за критику в адрес Трампа

Москва21 окт Вести.Специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф и американский предприниматель Джаред Кушнер в ходе встречи в Норвегии отчитали главу киевского режима Владимира Зеленского за критику в адрес американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

По информации журналистов, переговорщики США заявили Зеленскому, что его поведение "привело президента в ярость".

Во вторник специальный посланник президента Стивен Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер упрекнули Владимира Зеленского за его резкие ответы на критику со стороны Трампа говорится в публикации

В свою очередь глава киевского режима, как утверждается, попытался возражать и отказывался от своих слов в адрес главы Белого дома. Несмотря на это, пишет издание, Зеленский "уловил посыл". Журналисты обратили внимание, что в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Осло он был более сдержан, оценивая действия Вашингтона по Украине.

Ранее офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер высказал мнение, что Трамп может пойти на разрыв отношений с Киевом. По его словам, это связано с тем, что Зеленский предпринимает попытки манипулировать мнением американцев в преддверии промежуточных выборов в американский Конгресс.