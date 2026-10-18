Зеленский сообщил о разговоре с Уиткоффом и Кушнером

Зеленский поговорил с Уиткоффом и Кушнером Зеленский сообщил о разговоре с Уиткоффом и Кушнером

Москва18 окт Вести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский провел беседу с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, стороны обсудили итоги встречи украинской и американской делегаций во Флориде, а также дальнейшие шаги в дипломатическом процессе.

Ранее лидер киевского режима дал интервью NBC News. Зеленский обвинил власти США в замедлении работы спутниковой связи Starlink, используемой Вооруженными силами Украины.