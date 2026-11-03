Москва3 ноя Вести.В комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политтехнолог Михаил Павлив высказал крайнее удивление выражением лица главы киевского режима Владимира Зеленского во время интервью о президенте США Дональде Трампе, которое, по его мнению, демонстрирует максимальное превосходство и психологическую месть за унижение в Белом доме.

Не могу не вернуться к интервью [главы киевского режима Владимира] Зеленского, когда он критически высказывался в адрес [президента США Дональда] Трампа. Я специально цитаты читал из этого интервью, я поражен. Я увидел выражение лица Зеленского, которое я лично помню, видел пару раз. ... Эти выпученные глаза, когда его сильно муштровали британцы, когда он стал президентом. Также мы видели его растерянное лицо в Овальном кабинете в феврале. Мы видели самые разные его выражения лица, но вот такого, когда он говорил в интервью о Трампе, не видел ни разу. А это выражение у него очень четкое, и оно появляется у него в моменты максимального его превосходства. Я видел, как он тогда с главами фракций общался, как он с ними разговаривал, с таким лицом. Помните, эту историю еще на фронте, когда он заявил: "Я - не лох!" Вот с таким же лицом он высказывался сейчас о Трампе, мол: "Все, твоя песенка Дональд Фредович спета" – это совершенно точно. ... Он психологически ему мстит за унижение в Белом доме заявил Павлив

Ранее специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф и американский предприниматель Джаред Кушнер в ходе встречи в Норвегии отчитали главу киевского режима Владимира Зеленского за критику в адрес американского лидера Дональда Трампа. По информации журналистов, переговорщики США заявили Зеленскому, что его поведение "привело президента в ярость".