Пушилин: Трамп долго терпел ложь и недоговороспособность Зеленского

Пушилин удивился терпению Трампа в отношении Зеленского Пушилин: Трамп долго терпел ложь и недоговороспособность Зеленского

Москва17 окт Вести.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью ТАСС высказал удивление тем, как долго президент США Дональд Трамп мирился с поведением Владимира Зеленского.

По его словам, американскому лидеру пришлось долго терпеть ложь и неспособность главы киевского режима вести переговоры.

Первое — удивительно, что Трамп столь долго терпел Зеленского приводит агентство слова Пушилина

Глава региона охарактеризовал Зеленского как человека лживого и не умеющего договариваться.

И, конечно, с ним (с Зеленским — прим. ред.) пришлось Трампу долго понянчиться добавил он

Ранее газета The New York Times писала, что отношения Трампа и Зеленского на грани разрыва. По мнению авторов издания, причиной стал отказ главы киевского режима прекратить бить по российским НПЗ.