Москва17 октВести.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью ТАСС высказал удивление тем, как долго президент США Дональд Трамп мирился с поведением Владимира Зеленского.
По его словам, американскому лидеру пришлось долго терпеть ложь и неспособность главы киевского режима вести переговоры.
Первое — удивительно, что Трамп столь долго терпел Зеленскогоприводит агентство слова Пушилина
Глава региона охарактеризовал Зеленского как человека лживого и не умеющего договариваться.
И, конечно, с ним (с Зеленским — прим. ред.) пришлось Трампу долго понянчитьсядобавил он
Ранее газета The New York Times писала, что отношения Трампа и Зеленского на грани разрыва. По мнению авторов издания, причиной стал отказ главы киевского режима прекратить бить по российским НПЗ.