Москва16 окт Вести.Американский президент Дональд Трамп отчетливо понимает, что без поддержки США глава киевского режима Владимир Зеленский не продержится и месяца. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

Он обратил внимание, что Зеленский раздражает Трампа из-за нахлебничества.

Он не любит паразитов, и поэтому он довольно пренебрежительно относится к потугам объединенной Европы играть какую-то роль в том или ином конфликте. Он тем более пренебрежительно относится к Зеленскому, потому что он отчетливо понимает, что без американской поддержки Зеленский не продержится и месяца, а может быть и недели, а может быть и дня