Косачев: Трамп продолжит придерживаться мнения о новом президенте для Украины Косачев: Трамп не изменит своего мнения по поводу нового президента для Украины

Москва16 окт Вести.Президент США Дональд Трамп не изменит свое решение о том, что Украине нужен новый президент, предел терпения американского лидера достигнут. Такое мнение в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, были моменты, когда глава киевского режима Владимир Зеленский получал поддержку от Трампа, однако после лидер США быстро приходил в раздражение.

На каких-то этапах Зеленский – он классный актер, он умеет производить впечатление, - он в чем-то переубеждал Трампа. Все это было достаточно краткосрочными сюжетами в настроениях американского президента, и довольно быстро он вновь приходил в раздраженное состояние, и все это раз за разом выплескивалось на поверхность. Предел терпения со стороны Трампа, во всяком случае, на этом этапе, уже достигнут, и он уже обратно отыгрывать не будет. Слишком серьезны его слова о том, что Украине нужен другой президент сказал Косачев

10 октября Трамп заявил, что Зеленский неоднократно имел возможность добиться урегулирования конфликта, но не воспользовался ею. По мнению главы Белого дома, Украине пора сменить руководство на способное договорить с Россией.