Пушилин: отношения США и Украины накалены, но все еще может поменяться

"Иллюзий не испытываю": Пушилин прокомментировал отношения США и Украины Пушилин: отношения США и Украины накалены, но все еще может поменяться

Москва17 окт Вести.Отношения между Соединенными Штатами и киевским режимом сейчас сильно обострились, однако все еще может перемениться, заявил ТАСС глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

В то же время Пушилин выразил удивление, что президент США Дональд Трамп "столь долго терпел" главу киевского режима Владимира Зеленского.

Я, опять же, никаких иллюзий не испытываю. Ситуация может еще разворачиваться очень разным образом, но сейчас, наверное, достаточно высокая степень накала во взаимоотношениях между американским руководством и тем, кто сейчас представляет пока что еще власть на Украине сказал Пушилин

Ранее газета The New York Times (NYT) заявила, что отношения между Трампом и Зеленским находятся на грани разрыва, и наметившийся раскол между ними уже начал сказываться на боеспособности Вооруженных сил Украины.

Сам Трамп за день до публикации NYT назвал свои отношения с Зеленским "хорошими", однако признался, что "не большой поклонник" главы киевского режима.