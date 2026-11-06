Профессор разъяснил, почему Западу все тяжелее финансировать Украину Эксперт Фельдман заявил, что Украина разочаровывает Запад

Москва6 ноя Вести.Киев не оправдывает надежд, которые на него возложили западные страны, а Евросоюзу (ЕС) становится все тяжелее объяснять налогоплательщикам, почему они должны продолжать платить за поддержку Украины, заявил профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман в беседе с RT.

Берлин и Париж вынуждены тратить миллиарды евро на киевский режим, потому что оказались в репутационной ловушке, отметил профессор.

На этом фоне переход части членов ЕС к прагматизму - это не "измена", а возвращение к нормальной финансовой логике. Венгрия, Словакия и Чехия уже добились исключения из новых кредитных гарантий подчеркнул Фельдман

Профессор уточнил, что поддержка киевского режима становится все более условной из-за приближающихся выборов в ряде стран ЕС.

Выборы делают украинский вопрос электорально токсичным. Во Франции правые силы уже прямо говорят о прекращении финансовой помощи. В Германии критика расходов на Киев усиливается на фоне экономического кризиса пояснил профессор

Издание Handelsblatt написало, что будущее Украины решается в Москве и Вашингтоне, а не в Германии, несмотря на всю военную поддержку, которую Берлин оказывает Киеву. При этом Германия не способна повлиять на условия будущего мира на Украине.