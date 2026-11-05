Handelsblatt: будущее Украины будет решаться Москвой и Вашингтоном Handelsblatt: будущее Украины будут определять Россия и США

Москва5 ноя Вести.Несмотря на всю военную поддержку, которую Берлин оказывает Киеву, будущее Украины решается в Москве и Вашингтоне, а не в Германии. Об этом пишет Handelsblatt.

В публикации подчеркивается, что, несмотря на значительные вливания денег и оружия в Киев, Германия не способна повлиять на условия будущего мира на Украине.

В сфере противовоздушной обороны, которая в начале пятой зимы конфликта имеет особое значение, Германия, как и большинство других европейских союзников, сейчас практически беспомощна. Ракеты для системы Patriot по-прежнему поставляются в основном из США, а немецкая "помощь на зиму" представляет собой лишь слабое утешение там, куда долетели российские ракеты отмечает издание

Ранее издание The Telegraph сообщило, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп из-за потери республиканцами большинства в Конгрессе по итогам промежуточных выборов может усилить давление на Украину. В публикации говорится, что, по мнению американского лидера, кратчайший путь к завершению украинского конфликта - это "заставить Украину капитулировать и затем нормализовать отношения с Россией".