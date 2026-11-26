Париж и Берлин пытаются обезопасить от Ле Пен бюджет ЕС и помощь Киеву FT: Франция и Германия пытаются обезопасить помощь Киеву от победы Ле Пен

Москва26 ноя Вести.Франция и Германия пытаются обезопасить следующий семилетний бюджет ЕС и европейское финансирование Украины от возможного прихода к власти во Франции лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников.

Париж и Берлин стремятся оградить бюджет ЕС от влияния Марин Ле Пен говорится в публикации

По данным издания, французское правительство попросило заложить дополнительные сельскохозяйственные субсидии в 35 млрд евро в бюджет ЕС, начиная с 2028 года. Это максимально увеличит выгоду для республики и позволит затруднить для Ле Пен пересмотр соглашения в случае победы на выборах.

В ФРГ в свою очередь стремятся закрепить в бюджетном законодательстве ЕС будущее финансирование Украины. Берлин хочет обеспечить гарантии, что помощь Киеву не будет заблокирована со стороны Парижа или другого государства объединения.

Ранее издание Politico уже писало, что Берлин намерен разработать специальный механизм в рамках долгосрочного бюджета Евросоюза, который уменьшит возможности противников Киева блокировать выделение ему средств.