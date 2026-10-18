DT: в ЕС допустили невозможность ввода санкции против РФ после февраля 2027 года

В ЕС допустили невозможность ввода санкции против РФ после февраля 2027 года DT: в ЕС допустили невозможность ввода санкции против РФ после февраля 2027 года

Москва18 окт Вести.Государства ЕС допускают, что не смогут принимать новые антироссийские санкции после февраля 2027 года. Причиной этому являются приближающиеся выборы во Франции, сообщила британская газета The Daily Telegraph.

Февраль 2027 года, по словам собеседников издания, может стать "последней возможностью" для Евросоюза ввести очередные санкции против России. Как пояснили источники газеты, затем президентская избирательная кампания во Франции "достигнет своего пика".

После этого вероятность утверждения рестрикций против РФ оценивается как невысокая. В материале также указывается, что если к власти придет лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, то она может ослабить помощь Киеву.

Выборы президента во Франции запланированы на 18 апреля 2027 года (первый тур). При необходимости будет проведен и второй тур голосования, который намечен на 2 мая.