Киселёв связал возможность договоренностей с Россией с выборами в Европе Киселёв допустил скорую смену политических элит в Европе

Москва22 ноя Вести.Достижение договоренностей между Россией и европейскими странами может стать возможным после смены политического руководства в ряде западных государств. При этом кадровые изменения в европейских правительствах могут произойти в ближайшее время, считает генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв. Об этом он заявил изданию "Украина.ру".

Так Киселев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что нормализация отношений Москвы и Европы невозможна без смены западных политических элит.

А политические элиты в Европе могут смениться достаточно скоро. [Канцлер ФРГ Фридрих] Мерц держится на волоске отметил Киселёв

Еще одним возможным фактором перемен он назвал президентские выборы во Франции, которые должны пройти в апреле 2027 года. Он обратил внимание на позиции потенциальных кандидатов Марин Ле Пен и Жан-Люка Меланшона.

И любой из президентов, будь то правый или левый, будь то Марин Ле Пен, либо Меланшон – в их планах, собственно, отказать Украине в поддержке. Так что это может стать основой для договоренностей сказал Киселёв

Он выразил надежду, что обновление политического руководства европейских стран позволит Москве и европейским государствам перейти к достижению договоренностей. По мнению Киселева, такая возможность может появиться в не столь отдаленной перспективе.

Ранее Путин также сообщил, что европейские представители могут приехать в Москву для изложения своей позиции.