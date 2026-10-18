Пушков заявил о риске отмены победы Ле Пен на выборах во Франции в 2027 году

Пушков: Франция может повторить румынский сценарий на выборах в 2027 году Пушков заявил о риске отмены победы Ле Пен на выборах во Франции в 2027 году

Москва18 окт Вести.На президентских выборах во Франции в 2027 году могут разыграть румынский сценарий - оппоненты главы правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен могут прибегнуть к судебным тяжбам или опротестовать результаты выборов. Такую точку зрения высказал сенатор Алексей Пушков.

Румынский сценарий для Франции? С нынешним уровнем поддержки Марин Ле Пен гарантированно побеждает в 1-м туре президентских выборов во Франции, которые состоятся в конце апреля 2027 года. К этому, несомненно, готовятся либерал-глобалисты в ЕС и в самой Франции написал он в своем Telegram-канале

Сенатор напомнил: Ле Пен недавно обещала, что в случае победы прекратит финансирование Украины; по ее мнению, Франция сама находится на грани дефолта.

Пушков считает, что у противников лидера правой партии есть два сценария развития событий в случае ее победы. Первый состоит в попытке не допустить Ле Пен до выборов с помощью суда, а второй - аннулировать ее победу в первом туре под предлогом вмешательства РФ в выборы.

Сенатор добавил, что так поступили с Кэлином Джеорджеску в Румынии, и не исключил, что так же могут поступить с Марин Ле Пен. По словам Пушкова, эту тему уже "вбросил" в информационное пространство кандидат от социалистов, член Европарламента и "ярый русофоб" Рафаэль Глюксманн, рассчитывая, что ее подхватят французские СМИ и используют против Ле Пен. Пушков добавил, что с 10% голосов у Глюксманна мало шансов быть избранным, но он, по мнению сенатора, с удовольствием выступит в роли провокатора.

Президентские выборы во Франции пройдут 18 апреля 2027 года (первый тур) и, при необходимости, 2 мая 2027 года (второй тур).