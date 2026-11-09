Москва9 нояВести.Российские военнослужащие нанесли удары по ряду объектов на Украине и морским судам с грузами для армии киевского режима. Об этом сообщило Минобороны РФ.
ВС РФ продолжают нанесение ударов... по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины и объектов ВСУ, местам производства и хранения ударных БПЛА, а также морским судам с военным имуществом и грузами двойного назначенияговорится в заявлении ведомства
Уточняется, что удары были нанесены при помощи беспилотников.
Так, в ночь на 9 ноября Вооруженные силы России (ВС РФ) атаковали Глобинский завод в Полтавской области, электроподстанции под Киевом, в районе Кривого Рога и под Черкассами, а также тяговую электроподстанцию в Винницкой области и сухогруз с военным имуществом в акватории Черного моря.