ВС РФ атаковали объекты инфраструктуры и суда с грузами для ВСУ

ВС РФ нанесли удары по объектам на Украине и морским судам с грузами для ВСУ ВС РФ атаковали объекты инфраструктуры и суда с грузами для ВСУ

Москва9 ноя Вести.Российские военнослужащие нанесли удары по ряду объектов на Украине и морским судам с грузами для армии киевского режима. Об этом сообщило Минобороны РФ.

ВС РФ продолжают нанесение ударов... по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины и объектов ВСУ, местам производства и хранения ударных БПЛА, а также морским судам с военным имуществом и грузами двойного назначения говорится в заявлении ведомства

Уточняется, что удары были нанесены при помощи беспилотников.

Так, в ночь на 9 ноября Вооруженные силы России (ВС РФ) атаковали Глобинский завод в Полтавской области, электроподстанции под Киевом, в районе Кривого Рога и под Черкассами, а также тяговую электроподстанцию в Винницкой области и сухогруз с военным имуществом в акватории Черного моря.