Российские войска ударили по заводу БПЛА под Полтавой

ВС РФ поразили Глобинский завод под Полтавой, где делали и хранили дроны для ВСУ Российские войска ударили по заводу БПЛА под Полтавой

Москва9 ноя Вести.Российские военные атаковали Глобинский завод в Полтавской области, на котором собирали и хранили БПЛА для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар был нанесен российскими беспилотниками.

[В Полтавской области поражен] Глобинский завод, на территории которого осуществлялась сборка и хранение беспилотных летательных аппаратов большой дальности говорится в сообщении

Также в ведомстве отчитались о продолжении нанесения ударов по объектам инфраструктуры и морским судам, которые используются в интересах ВСУ.