Москва9 нояВести.Российские военные атаковали Глобинский завод в Полтавской области, на котором собирали и хранили БПЛА для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Удар был нанесен российскими беспилотниками.
[В Полтавской области поражен] Глобинский завод, на территории которого осуществлялась сборка и хранение беспилотных летательных аппаратов большой дальностиговорится в сообщении
Также в ведомстве отчитались о продолжении нанесения ударов по объектам инфраструктуры и морским судам, которые используются в интересах ВСУ.