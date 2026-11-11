В Киеве опять начался транспортный коллапс "Страна": в Киеве образовались масштабные пробки из-за ограничений на мостах

Москва11 ноя Вести.В Киеве образовались серьезные пробки на подъездах к мостам через Днепр. Северный и Южный мосты работают с ограничениями, сообщают украинские СМИ.

В настоящее время движение по обоим мостам осуществляется с ограничениями. Особенно сложная ситуация сложилась на подъездах к Южному мосту. С левого берега на правый по Южному мосту открыты две полосы для транспорта массой до 10 тонн, в обратном направлении действует одна полоса.

В Киеве уже сейчас огромные пробки на подъездах к мостам через Днепр сообщает издание "Страна"

Грузовые автомобили, следующие с левого берега на правый, направляются в объезд через Дарницкий мост. Водителям рекомендуют учитывать ограничения и затруднения движения при планировании маршрутов.

Ранее депутат Верховной рады от партии "Слуга народа", заместитель главы парламентского комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко заявил, что из-за повреждения мостов Киев может фактически разделиться на две части.

Бывший депутат Верховной рады, эксперт движения "Другая Украина" отметил, что с учетом интенсивности российских ударов киевские мосты со временем могут быть полностью выведены из эксплуатации.