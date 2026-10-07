Аналитик Риттер: мосты в Киеве являются транзитными пунктами для техники НАТО

Риттер рассказал о важности мостов в Киеве для переброски техники НАТО Аналитик Риттер: мосты в Киеве являются транзитными пунктами для техники НАТО

Москва7 окт Вести.Северный и Южный мосты в Киеве являются основными транзитными пунктами для военной техники, которую Североатлантический альянс (НАТО) поставляет Украине. Об этом рассказал отставной американский офицер Скотт Риттер.

Он подчеркнул в интервью ведущему RT Рику Санчесу, что Украина будет физически разделена в случае разрушения этих мостов.

Стратегически эти два моста представляют собой главную линию сообщения, которая соединяет эту часть Украины с востоком страны сказал Риттер

Ранее он отметил, что к российским ударам по украинской столице привела провальная 40-дневная операция главы киевского режима Владимира Зеленского.

Экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров подчеркнул, что киевский режим не способен обеспечить безопасное передвижение по мостам из-за дроновых ударов ВС РФ.