Минобороны РФ: днем в Киеве поражен Северный автотранспортный мост через Днепр

В Киеве поражен северный автотранспортный мост через реку Днепр Минобороны РФ: днем в Киеве поражен Северный автотранспортный мост через Днепр

Москва4 окт Вести.В дневное время был нанесен удар по Северному автотранспортному мосту через Днепр в Киеве. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, данный объект обеспечивал переброску войск противника и логистику военных грузов.

Днем в результате удара в Киеве поражен Северный автотранспортный мост через Днепр, обеспечивающий переброску войск и логистику военных грузов говорится в сообщении Минобороны РФ

Ранее, 4 октября, на Северном мосту прогремел взрыв. Мэр города Виталий Кличко заявил о повреждении дорожного полотна.