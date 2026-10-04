Москва4 октВести.В дневное время был нанесен удар по Северному автотранспортному мосту через Днепр в Киеве. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, данный объект обеспечивал переброску войск противника и логистику военных грузов.
Днем в результате удара в Киеве поражен Северный автотранспортный мост через Днепр, обеспечивающий переброску войск и логистику военных грузовговорится в сообщении Минобороны РФ
Ранее, 4 октября, на Северном мосту прогремел взрыв. Мэр города Виталий Кличко заявил о повреждении дорожного полотна.