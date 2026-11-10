Москва10 ноя Вести.Удар Вооруженных сил России по логистическому центру "Эпицентр" в Кировограде (украинское название – Кропивницкий) является закономерным, так как там была скрыта военная продукция. Об этом ИС "Вести" рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, на Украине существует практика, когда склады в гипермаркетах на 50% заполняются военными вещами.

Сеть "Эпицентр" на Украине имеет 61 гипермаркет. Общая площадь этих гипермаркетов – 1 млн кв. м. На Украине существует практика, когда склады в гипермаркетах где-то на 50% заполняются военной продукцией. То есть 50% склада – а он, как правило, находится в подвальном помещении – занято продукцией той, которая продается на полках, а 50% — это продукция военного назначения. И те фотографии, которыми располагали наши вооруженные силы, и они, собственно говоря, опубликованы в соцсетях. Видно, что внизу находятся военные машины и другое военное имущество, которое замаскировано вот таким вот образом под гражданский объект отметил Кнутов

После удара российской армии по логистическому центру, как отметил Кнутов, часть военных запасов ВСУ сгорела.

Поэтому удар непосредственно по гипермаркету компании "Эпицентр", он, в общем-то, закономерный и привел к тому, что значительная часть военных запасов, которые находились в закрытых помещениях этого гипермаркета – в подвальных помещениях эта часть запасов сгорела добавил он

Вечером 10 ноября Минобороны России сообщило о поражении логистического центра "Эпицентр" в Кировограде.