Москва25 октВести.Украинская сеть гипермаркетов "Эпицентр" сообщила о полном уничтожении. Об этом компания написала на своей странице в одной из социальных сетей.
Харьков, Запорожье, Винница, Полтава. Снова всего за сутки. Полное уничтожение сетиговорится в тексте
Накануне ночью российская армия нанесли удары по логистическому центру "Эпицентр" в Харьковской области, где хранилась продукция двойного назначения, предназначенная для вооруженных сил Украины. Помимо этого, было был поражен логистический терминал "Васищево", где также хранили военное имущество украинской армии.