Москва25 окт Вести.Украинская сеть гипермаркетов "Эпицентр" сообщила о полном уничтожении. Об этом компания написала на своей странице в одной из социальных сетей.

Харьков, Запорожье, Винница, Полтава. Снова всего за сутки. Полное уничтожение сети говорится в тексте

Накануне ночью российская армия нанесли удары по логистическому центру "Эпицентр" в Харьковской области, где хранилась продукция двойного назначения, предназначенная для вооруженных сил Украины. Помимо этого, было был поражен логистический терминал "Васищево", где также хранили военное имущество украинской армии.