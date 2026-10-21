Москва21 окт Вести.Российские войска освободили Тимошевку в Запорожской области, несмотря на укрепление этого района элитными десантно-штурмовыми подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Российские военнослужащие, несмотря на попытки украинского командования и направления к Тимошевке десантно-штурмовых подразделений, которые считаются элитными, для стабилизации фронта все равно развивают успех, о чем свидетельствует освобождение Тимошевки

Минобороны сообщило об освобождении Тимошевки 20 октября.