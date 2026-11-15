Москва15 нояВести.Участки фронта у Новоалександровки и Приколотного в Харьковской области стали самыми успешными у бойцов Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) на наделе. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
Если говорить об успехах харьковском направлении за истекшую неделю, то у наших военнослужащих есть успехи западнее населенного пункта Новоалександровка, в районе Приколотного мы подровняли линию боевого соприкосновения и усилили свои оборонительные рубежисказал он
Ранее Марочко сообщил, что российские войска наступают на севере Харьковской области фронтом почти в 100 километров.