Марочко: у ВС РФ есть успехи западнее населенного пункта Новоалександровка Марочко: в районе Приколотного ВС РФ выровнили линию боевого соприкосновения

Москва15 ноя Вести.Участки фронта у Новоалександровки и Приколотного в Харьковской области стали самыми успешными у бойцов Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) на наделе. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Если говорить об успехах харьковском направлении за истекшую неделю, то у наших военнослужащих есть успехи западнее населенного пункта Новоалександровка, в районе Приколотного мы подровняли линию боевого соприкосновения и усилили свои оборонительные рубежи сказал он

Ранее Марочко сообщил, что российские войска наступают на севере Харьковской области фронтом почти в 100 километров.