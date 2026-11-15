Марочко сообщил о закреплении ВС РФ на новых позициях в районе Гоптовки Марочко: ВС РФ зачищали местность на двух участках у харьковской Гоптовки

Москва15 ноя Вести.Российские бойцы на неделе закреплялись на новых рубежах и зачищали местность двух участках у Гоптовки в Харьковской области. ОБ этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Говоря о Харьковской области и непосредственно о районе населенного пункта Гоптовка, то здесь наши военнослужащие занимались закреплением на новых рубежах и позициях, а также зачищали районы северо-западнее Гоптовки и восточнее Новой Казачьей для того, чтобы соединить наши силы и средства, которые на данном участке находятся, и выбить украинских боевиков с данного направления сказал он

Ранее Марочко сообщил о наступлении Вооруженных сил РФ фронтом почти в 100 км в Харьковской области.