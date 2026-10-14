Марочко: фланг ВСУ рухнул под Купянском после разрушения моста через Оскол

Фланг ВСУ рухнул южнее Купянска после уничтожения моста через Оскол Марочко: фланг ВСУ рухнул под Купянском после разрушения моста через Оскол

Москва14 окт Вести.Фланг Вооруженных сил Украины (ВСУ) южнее Купянска в Харьковской области рухнул после уничтожения российской армией моста через реку Оскол, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Минобороны сообщило 9 октября, что российские военные разрушили ракетным ударом мост через реку Оскол в районе Петровки.

После уничтожения моста российские бойцы зачистили участок Купянск - Купянск-Узловой и закрепились на новых рубежах, что привело к ослаблению группировки ВСУ на этом участке.

В районе Ковшаровки у украинских боевиков есть определенные трудности именно из-за того, что у них рухнул фланг южнее Купянска. Теперь они должны не только удерживать свои позиции, но и отражать российские удары на фланге приводит ТАСС слова Марочко

Из-за проблем со снабжением после уничтожения моста через Оскол командование ВСУ сделало упор на населенный пункт Осиново, где накапливает вооружение, военную технику, материально-технические средства и личный состав, направляя подкрепление на восточный берег Оскола.