Марочко рассказал о последствиях разрушения моста через реку Оскол для ВСУ Марочко: уничтожение моста через Оскол имеет "далеко идущие последствия" для ВСУ

Москва10 окт Вести.Разрушение ракетным ударом стратегического моста через реку Оскол в Харьковской области будет имеет "далеко идущие последствия" для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Ракетный удар по мосту через реку Оскол в Купянском районе будет иметь далеко идущие последствия. Дело в том, что этот мост носил стратегический характер. На данном участке есть естественный защитный барьер - это водная преграда река Оскол. Естественно, все снабжение, которое шло на восточный берег реки Оскол в зону боевых действий - в район Купянска-Узлового, так и южнее самого Купянска, - проходило по этому мосту. По нему уже неоднократно наносились удары, но украинские боевики все время его восстанавливали. Теперь по кадрам объективного контроля видно, что ущерб очень серьезный, восстановить мост будет не так-то просто сказал Марочко

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что российские военные нанесли ракетный удар по мосту через реку Оскол в районе села Петровка в Харьковской области, объект был разрушен. Ведомство опубликовало кадры ракетного удара. Точное попадание по мосту и его разрушение были зафиксированы средствами объективного контроля в режиме реального времени.