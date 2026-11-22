Марочко: положение ВСУ у Рубежного ухудшается на фоне наступления ВС России

Положение ВСУ у харьковского Рубежного ухудшается на фоне наступления ВС России Марочко: положение ВСУ у Рубежного ухудшается на фоне наступления ВС России

Москва22 ноя Вести.Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Рубежного в Харьковской области ухудшается на фоне наступления российских войск, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Что касается ситуации на севере Харьковской области, то там идут ожесточенные бои, и оперативно-тактическая ситуация у населенного пункта Рубежное у украинских боевиков ухудшается. Российские военнослужащие поддавливают с Волчанска в южном направлении приводит ТАСС слова Марочко

ВСУ пытаются стабилизировать обстановку на этом участке фронта и контратакуют, но безуспешно, уточнил эксперт.

Российские подразделения заняли новые позиции юго-восточнее Рубежного.