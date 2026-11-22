Москва22 нояВести.Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Рубежного в Харьковской области ухудшается на фоне наступления российских войск, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.
Что касается ситуации на севере Харьковской области, то там идут ожесточенные бои, и оперативно-тактическая ситуация у населенного пункта Рубежное у украинских боевиков ухудшается. Российские военнослужащие поддавливают с Волчанска в южном направленииприводит ТАСС слова Марочко
ВСУ пытаются стабилизировать обстановку на этом участке фронта и контратакуют, но безуспешно, уточнил эксперт.
Российские подразделения заняли новые позиции юго-восточнее Рубежного.