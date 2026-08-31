ВСУ нанесли удар по беженцам с белым флагом Боевики ВСУ атаковали группу беженцев из Константиновки с белым флагом

Москва31 авг Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) дроном атаковали группу беженцев с белым флагом, пытавшуюся эвакуироваться из Константиновки. Об этом РИА Новости сообщила жительница города Вера Левченко.

По ее словам, группа шла на эвакуацию с белыми флагами, на которых было написано "Мирные". Впереди шли трое мужчин, которые несли флаги, а женщина вместе с помогавшим ей молодым человеком находилась позади. Через 200–300 метров после того, как группа покинула укрытие, беспилотник ВСУ нанес по мирным людям удар, один мужчина погиб.

Я подошла, глянула, он лежит уже в крови весь. Другие трое [несли] флаги белые — написано "Мирные, мирные жители" сказала Левченко

Военнослужащий группировки войск "Центр" Дмитрий Темпалов ранее рассказал, что боевики ВСУ убивают мирных жителей в Днепропетровской области, чтобы занять их дома под позиции. Он добавил, что украинские боевики даже не оставляют жителям шанса эвакуироваться.