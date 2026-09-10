В Курской области три беспилотника атаковали многоквартирный дом, ранена женщина

БПЛА Украины атаковали многоквартирный дом в Курской области, есть пострадавшие В Курской области три беспилотника атаковали многоквартирный дом, ранена женщина

Москва10 сен Вести.В городе Железногорске Курской области атакован многоквартирный дом. В результате ударов украинских беспилотников пострадала мирная жительница, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Он отметил целенаправленность ударов Украины по жилому дому. Произошла оперативная эвакуация, порядка 500 человек покинули свои места проживания.

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В результате ударов за медицинской помощью обратилась женщина 1947 года рождения. У нее диагностированы осколочные ранения. Ей оказывают медицинскую помощь.

Согласно предварительным данным, есть еще один пострадавший от атаки ВСУ.