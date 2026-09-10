Москва10 сенВести.В городе Железногорске Курской области атакован многоквартирный дом. В результате ударов украинских беспилотников пострадала мирная жительница, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Он отметил целенаправленность ударов Украины по жилому дому. Произошла оперативная эвакуация, порядка 500 человек покинули свои места проживания.
Украинские беспилотники трижды атаковали МКД в Железногорскенаписал глава региона в MAX
В результате ударов за медицинской помощью обратилась женщина 1947 года рождения. У нее диагностированы осколочные ранения. Ей оказывают медицинскую помощь.
Согласно предварительным данным, есть еще один пострадавший от атаки ВСУ.