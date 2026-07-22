Москвич поссорился с отцом и ударил его молотком по голове, возбуждено дело

В Москве арестован мужчина, ударивший своего отца молотком по голове Москвич поссорился с отцом и ударил его молотком по голове, возбуждено дело

Москва22 июл Вести.В Москве возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1983 года рождения, который едва не убил собственного отца, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) отмечается в публикации

По данным следствия, 18 июля в квартире на Чертановской улице в Москве между мужчиной и его отцом произошел конфликт. Сын, находившийся в состоянии опьянения, испытал к 68-летнему отцу личную неприязнь и не менее двух раз ударил его молотком по голове.

Потерпевшего спасла его супруга: она пресекла нападение и вызвала скорую. Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами головы.

Нападавший задержан, с ним провели необходимые следственные действия и предъявили обвинение. Суд заключил обвиняемого под стражу. Расследование продолжается.