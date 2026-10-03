Фрагменты человеческого тела нашли в квартире на Жулебинском бульваре

СК: в московской квартире найдены фрагменты человеческого тела Фрагменты человеческого тела нашли в квартире на Жулебинском бульваре

Москва3 окт Вести.В квартире дома на Жулебинском бульваре в Москве обнаружены фрагменты человеческого тела, сообщили в столичном главке Следственного комитета.

Страшная находка была сделана днем в субботу, 3 октября.

По указанному адресу незамедлительно выехали следователи и криминалисты столичного СК. В настоящее время продолжается производство осмотра места происшествия говорится в заявлении ведомства в MAX

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Изучаются записи с камер наблюдения, идет допрос свидетелей.