Москва3 октВести.В квартире дома на Жулебинском бульваре в Москве обнаружены фрагменты человеческого тела, сообщили в столичном главке Следственного комитета.
Страшная находка была сделана днем в субботу, 3 октября.
По указанному адресу незамедлительно выехали следователи и криминалисты столичного СК. В настоящее время продолжается производство осмотра места происшествияговорится в заявлении ведомства в MAX
По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Изучаются записи с камер наблюдения, идет допрос свидетелей.