СК показал кадры из квартиры в Москве, где нашли фрагменты тела

Появилось видео работы следователей в квартире на Жулебинском бульваре СК показал кадры из квартиры в Москве, где нашли фрагменты тела

Москва3 окт Вести.Столичный главк Следственного комитета опубликовал в MAX кадры из квартиры на Жулебинском бульваре в Москве, где обнаружили фрагменты человеческого тела.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление местонахождения и задержание лица причастного к совершению преступления.

По данным прокуратуры Москвы, части тела находились в пакетах на балконе. По информации, которая пока не подтверждена официально, жертвой преступления стала 53-летняя женщина.