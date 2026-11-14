Причиной убийства девушки в Москве стала ревность Ревность стала причиной убийства девушки и попытки самоубийства парня в Москве

Москва14 ноя Вести.Предварительной причиной убийства девушки в Москве стала ревность. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Согласно публикации, 38-летний Дмитрий пришел к бывшей возлюбленной Анастасии в квартиру на Сельскохозяйственной улице. Они начали ссориться, и мужчина ударил ее ножом, а после сбежал с места преступления.

Он отправился в стрелковый клуб в 10 км от места трагедии и попытался покончить с собой. Попытка оказалась неудачной, и мужчину госпитализировали с серьезной раной головы.

По данным канала, Анастасия работала в сфере интимных услуг и была фитнес-тренером, а ранее они с Дмитрием были коллегами в бьюти-сфере: девушка была косметологом-эстетистом, а мужчина – мастером лазерной эпиляции.