Зарезавший девушку в Москве мужчина пытался покончить с собой в стрелковом клубе

Мужчина, убивший девушку в Москве, пытался покончить с собой в стрелковом клубе Зарезавший девушку в Москве мужчина пытался покончить с собой в стрелковом клубе

Москва14 ноя Вести.Мужчина, который, предположительно, зарезал девушку в Москве, после этого попытался покончить с собой в стрелковом клубе на улице Марксистской. Об этом сообщает управление СК России по столице в MAX.

По данным ведомства, он был лично знаком с погибшей, но в каких отношениях они были – не уточняется.

В настоящее время молодой человек госпитализирован в одну из городских больниц. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего пишет СК

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в одном из московских тиров мужчина пытался покончить с собой. Примерно в это же время на северо-востоке столицы обнаружили тело девушки с ножевым ранением.