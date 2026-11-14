Москва14 нояВести.Мужчина, который, предположительно, зарезал девушку в Москве, после этого попытался покончить с собой в стрелковом клубе на улице Марксистской. Об этом сообщает управление СК России по столице в MAX.
По данным ведомства, он был лично знаком с погибшей, но в каких отношениях они были – не уточняется.
В настоящее время молодой человек госпитализирован в одну из городских больниц. Устанавливаются все обстоятельства произошедшегопишет СК
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Ранее сообщалось, что в одном из московских тиров мужчина пытался покончить с собой. Примерно в это же время на северо-востоке столицы обнаружили тело девушки с ножевым ранением.