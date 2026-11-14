Подозреваемый в убийстве москвички работал мастером лазерной эпиляции В убийстве девушки в Москве подозревают 38-летнего мастера лазерной эпиляции

Москва14 ноя Вести.Правоохранители Москвы установили личность мужчины, подозреваемого в убийстве девушки на северо-востоке Москвы. Это 38-летний Дмитрий Д., работавший мастером лазерной эпиляции, сообщает Telegram-канал "112".

По информации канала, в этой сфере подозреваемый трудился примерно три года, а до этого имел судимость и употреблял наркотики.

В Москве установили личность подозреваемого в убийстве 28-летней Анастасии Д…. Им оказался 38-летний Дмитрий Д., который около трех лет работал мастером лазерной эпиляции говорится в публикации

Тело 28-летней Анастасии, работавшей в фитнес-клубе, нашли в квартире на Сельскохозяйственной улице с ножевыми ранениями шеи. По предварительным данным, жилье снимали на сутки.

После произошедшего Дмитрий отправился в стрелковый клуб "Выстрел" на Марксистской улице и попытался покончить с собой. В настоящее время он находится в больнице.