Москва14 нояВести.Правоохранители Москвы установили личность мужчины, подозреваемого в убийстве девушки на северо-востоке Москвы. Это 38-летний Дмитрий Д., работавший мастером лазерной эпиляции, сообщает Telegram-канал "112".
По информации канала, в этой сфере подозреваемый трудился примерно три года, а до этого имел судимость и употреблял наркотики.
В Москве установили личность подозреваемого в убийстве 28-летней Анастасии Д…. Им оказался 38-летний Дмитрий Д., который около трех лет работал мастером лазерной эпиляцииговорится в публикации
Тело 28-летней Анастасии, работавшей в фитнес-клубе, нашли в квартире на Сельскохозяйственной улице с ножевыми ранениями шеи. По предварительным данным, жилье снимали на сутки.
После произошедшего Дмитрий отправился в стрелковый клуб "Выстрел" на Марксистской улице и попытался покончить с собой. В настоящее время он находится в больнице.