Скончался убивший в Москве девушку и пытавшийся покончить с собой в тире

Убивший в Москве девушку мужчина скончался в больнице Скончался убивший в Москве девушку и пытавшийся покончить с собой в тире

Москва14 ноя Вести.Скончался мужчина, который, по предварительным данным, смертельно ранил знакомую на северо-востоке Москвы, а затем пытался покончить с собой в стрелковом клубе в центре столицы, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Предварительно, мужчина скончался сказал собеседник агентства

Ранее стало известно, что тело 28-летней девушки, работавшей в фитнес-клубе, нашли в арендованной на сутки квартире на Сельскохозяйственной улице с ножевыми ранениями шеи. После произошедшего мужчина отправился в стрелковый клуб на Марксистской улице и попытался покончить с собой. Он был госпитализирован.