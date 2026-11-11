Москва11 нояВести.Мотивом убийства в Москве главного врача "КМ-клиник" Марины Каган могла стать ревность, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По предварительным данным, мотивом убийства мог стать конфликт на почве ревностисказал собеседник агентства
Тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено 10 ноября в частном доме в Новой Москве. Тело нашел 34-летний сын женщины. Было возбуждено уголовное дело.
По подозрению в совершении этого преступления задержан гражданин Германии. Ему предъявили обвинение. Мужчина дал признательные показания, признавшись, что планировал убийство более 7 дней.