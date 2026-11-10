По подозрению в убийстве главврача клиники в Москве задержан гражданин Германии

В Москве задержан подозреваемый в убийстве главврача клиники, им оказался немец По подозрению в убийстве главврача клиники в Москве задержан гражданин Германии

Москва10 ноя Вести.Гражданин Германии 1996 года рождения задержан по подозрению в убийстве главного врача клиники в Новой Москве. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Москве.

Ранее сообщалось, что тело женщины с признаками насильственной смерти нашел ее 34-летний сын в частном доме в Новой Москве.

Задержан подозреваемый в убийстве женщины в Новой Москве. Им оказался гражданин Германии 1996 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий отмечается в сообщении в MAX

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.