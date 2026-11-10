Москва10 ноя Вести.Следователи проверяют версию гибели главврача частной медлечебницы "КМ клиника" Марины Каган в результате несчастного случая. Родственники не исключили, что женщина могла сама упасть с лестницы, сообщает MK.RU.

Тело 60-летней Каган нашли в ночь на вторник, 10 ноября, в ее двухэтажном доме в селе Никольское в Новой Москве. В этот момент в доме находились ее сын, невестка, полугодовалый внук и друг семьи – гражданин Германии Даниэль. Тело обнаружил сын погибшей. Сначала он предположил, что мать упала с лестницы, поскольку она лежала в соответствующей позе.

Однако при осмотре тела появились основания считать, что женщине могли причинить тяжкие травмы, приведшие к смерти. Кроме того, после случившегося Даниэль уехал из дома на автомобиле погибшей. Позднее, узнав, что его разыскивают правоохранители, он прекратил побег и сдался. При этом мужчина находился в невменяемом состоянии и не смог подробно объяснить, что произошло.

Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. В рамках расследования назначат экспертизы.

Версию несчастного случая также продолжат проверять. По данным издания, в последние месяцы Марина Каган страдала заболеванием, из-за которого у нее случались приступы дурноты и обмороки.

Главным подозреваемым по делу остается Даниэль. Он был знаком с семьей Каган более десяти лет и регулярно жил в доме. Обычно он занимал комнату на первом этаже, тогда как семья проживала на втором. По данным СМИ, мужчина зарабатывал торговлей криптовалютой.