РЕН: тело московского главврача нашел у лестницы ее сын

Тело убитого в Новой Москве главврача медклиники нашел ее сын РЕН: тело московского главврача нашел у лестницы ее сын

Москва10 ноя Вести.Тело Марины К. нашел у лестницы в собственном доме ее сын, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Ранее стало известно, что в частном доме в Вороново (Новая Москва) обнаружено тело главного врача одной из столичных клиник со следами ударов на голове и лице.

Тело 60-летней Марины К. на первом этаже возле лестницы обнаружил ее 34-летний сын Александр говорится в публикации

Главк СК по Москве возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.