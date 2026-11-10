Москва10 нояВести.Тело Марины К. нашел у лестницы в собственном доме ее сын, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Ранее стало известно, что в частном доме в Вороново (Новая Москва) обнаружено тело главного врача одной из столичных клиник со следами ударов на голове и лице.
Тело 60-летней Марины К. на первом этаже возле лестницы обнаружил ее 34-летний сын Александрговорится в публикации
Главк СК по Москве возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.