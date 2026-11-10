Главврача столичной клиники нашли убитой в доме в Новой Москве

Тело столичного главврача со следами ударов нашли в доме в Москве Главврача столичной клиники нашли убитой в доме в Новой Москве

Москва10 ноя Вести.В частном доме в Вороново в Новой Москве обнаружено тело главного врача московской медицинской клиники Марины К., сообщает SHOT.

Отмечается, что у погибшей имелись телесные повреждения – следы ударов на голове и лице.

Возбуждено уголовное дело, сейчас ведутся поиски подозреваемого говорится в публикации

По данным ГСУ СК России по Москве, уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники Следкома, устанавливаются обстоятельства произошедшего.