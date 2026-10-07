Sun: врача-терапевта королевской семьи Терри убили в Британии в собственном доме

Врача королевской семьи в Британии нашли мертвой в своем доме Sun: врача-терапевта королевской семьи Терри убили в Британии в собственном доме

Москва7 окт Вести.Врач-терапевт королевской семьи Ханна Терри была убита в своем доме неподалеку от поместья Сандрингем в графстве Норфолк в Великобритании. Об этом пишет газета Sun.

В убийстве врача обвиняется ее 45-летний супруг Марк Кейн. По словам друзей убитой, за несколько дней до случившегося Ханна выглядела непривычно измотанной и растерянной.

Врач, убитая у себя дома во время детской вечеринки с ночевкой, была семейным врачом-терапевтом королевской семьи говорится в публикации

Ханну нашли мертвой 4 октября. Ей было 45 лет, у нее остались трое детей.

Источники издания сообщают, что короля Карла III и королеву Камиллу уведомили о смерти их терапевта.

Ранее в Великобритании на похоронах застрелили мужчину. От полученных ранений он скончался на месте.