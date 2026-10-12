Марина Неелова упала дома и была госпитализирована

Стали известны детали госпитализации Марины Нееловой Марина Неелова упала дома и была госпитализирована

Москва12 окт Вести.Выяснились подробности госпитализации Марины Нееловой. Актриса упала дома, в своей московской квартире, пишет MK.RU.

По сведениям издания, она поступила в ММНКЦ имени Боткина сегодня утром, медиков вызвала знакомая Марины Мстиславовны.

79-летняя артистка упала в своей квартире в Потаповском переулке говорится в публикации

Отмечается, что актриса жаловалась на острую боль. Возможно, у нее сломано ребро.

Кроме того, врачи проверяют информацию о возможном переломе шейки бедра. Марине Нееловой назначили комплексное обследование.

Ранее о ее состоянии журналистам рассказали в театре "Современник".