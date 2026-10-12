Москва12 октВести.Выяснились подробности госпитализации Марины Нееловой. Актриса упала дома, в своей московской квартире, пишет MK.RU.
По сведениям издания, она поступила в ММНКЦ имени Боткина сегодня утром, медиков вызвала знакомая Марины Мстиславовны.
79-летняя артистка упала в своей квартире в Потаповском переулкеговорится в публикации
Отмечается, что актриса жаловалась на острую боль. Возможно, у нее сломано ребро.
Кроме того, врачи проверяют информацию о возможном переломе шейки бедра. Марине Нееловой назначили комплексное обследование.
Ранее о ее состоянии журналистам рассказали в театре "Современник".