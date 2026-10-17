Актриса Елена Старостина попала в больницу с ушибами после ДТП в Оренбурге

Актрису Елену Старостину экстренно госпитализировали после ДТП в Оренбурге Актриса Елена Старостина попала в больницу с ушибами после ДТП в Оренбурге

Москва17 окт Вести.В Оренбурге произошло ДТП, в результате которого в больницу попала 62-летняя российская актриса Елена Старостина. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

Машина, в которой я ехала, попала в аварию. Сидела на заднем сиденье. Удар пришелся на левую сторону. Скорая приехала через несколько минут написала она

В больнице Старостиной сделали КТ. Никаких серьезных травм не обнаружили, однако на ноге оказался сильный ушиб.

Актриса добавила, что сегодня пыталась улететь из Оренбурга в Москву, но самолет развернули обратно. Когда он вернулся в аэропорт вылета, Старостина поехала в местный отель. Именно тогда и произошла авария.