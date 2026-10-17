Москва17 октВести.В Оренбурге произошло ДТП, в результате которого в больницу попала 62-летняя российская актриса Елена Старостина. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.
Машина, в которой я ехала, попала в аварию. Сидела на заднем сиденье. Удар пришелся на левую сторону. Скорая приехала через несколько минутнаписала она
В больнице Старостиной сделали КТ. Никаких серьезных травм не обнаружили, однако на ноге оказался сильный ушиб.
Актриса добавила, что сегодня пыталась улететь из Оренбурга в Москву, но самолет развернули обратно. Когда он вернулся в аэропорт вылета, Старостина поехала в местный отель. Именно тогда и произошла авария.